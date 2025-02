NFL: JJ Watt vor Mega-Comeback wegen Premier-League-Absteiger?

Zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Team war allerdings der heutige Stammtorwart James Trafford. Während der traditionellen Boxing-Day-Spiele in England hat dieser aber einen eindrucksvollen Deal mit Watt vereinbart.

Der heutige Bayern-Trainer Vincent Kompany war einst an der Seitenlinie verantwortlich, als der ehemalige NFL -Spieler sich einkaufte.

JJ Watt, ehemaliger Defensive End der Houston Texans und der Arizona Cardinals , ist seit Mai 2023 auch Anteilseigner eines Fußballvereins in England, dem FC Burnley.

Watt-Wette lässt Torwart einen Rekord brechen

Am 28. Dezember schrieb der Torwart per Instagram, ob der ehemalige Defensiv-Spezialist nicht in die NFL zurückkehren könnte - aber nicht zu seinen geliebten Texans, sondern zu Traffords Lieblingsteam, den Cincinnati Bengals.

Die Antwort Watts ließ nicht lange auf sich warten - die ehemalige Nummer 99 sagte zu, unter der Bedingung, dass Trafford kein einziges Gegentor mehr kassieren würde.

Das Spektakuläre: Burnley hat, beginnend mit dem Spiel am Tag darauf (29. Dezember, 0:0 gegen FC Middlesbrough) eine Serie von mittlerweile zehn ungeschlagenen Spielen in der Liga hingelegt und dabei tatsächlich kein einziges Gegentor hinnehmen müssen.