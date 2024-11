NFL: Kansas City Chiefs besiegen Tampa Bay Buccaneers im Monday Night Krimi

Die Kansas City Chiefs haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und auch ihr achtes Spiel gewonnen, mussten aber im "Monday Night Game" gegen die Tampa Bay Buccaneers in die Overtime gehen und siegten mit 30:24 ( die Statistiken zum Spiel ). Die Chiefs sind das einzige ungeschlagene Team der NFL und stehen bei einer 8:0-Bilanz.

"Wir wollten es in die Overtime bringen", sagte Bowles. "Bei den nassen Bedingungen auf dem Feld hatten wir das Gefühl, dass wir in die Verlängerung gehen mussten, anstatt auf zwei zu gehen." Andy Reid, der Head Coach der Chiefs, sagte später grinsend dazu: "Ich bin froh, dass er es nicht getan hat."

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes brachte 34 seiner 44 Pässe für 291 Yards und drei Touchdowns an den Mann. Er verletzte sich zwischenzeitlich am Knöchel und humpelte, konnte allerdings weiterspielen. "Wir haben früh im Spiel vieles gut gemacht, aber konnten die Drives nicht zu Ende bringen", sagte Mahomes nach Spielende. "Kareem hat es dann auf sich genommen und den Ball gelaufen. Am Ende haben wir es geschafft."

In der Verlängerung bekamen die Chiefs zuerst den Ball und vollendeten ihren Drive innerhalb von zehn Plays mit einem Touchdown. Kareem Hunt lief in die Endzone und machte den Sieg perfekt.

Tight End Travis Kelce verbuchte 100 Receiving-Yards, sorgte allerdings per Fumble auch für das einzige Turnover des Spiels.

Ein großartiges Spiel lieferte DeAndre Hopkins ab, der erst am 24. Oktober von den Tennessee Titans zu den Chiefs getradet wurde. Er wurde neun Mal angeworfen, fing dabei acht Pässe für 86 Yards und zwei Touchdowns. "Er gewinnt die Eins-gegen-Eins-Duelle, ich vertraue ihm", lobte Mahomes.

Buccaneers stecken in einer Ergebnis-Krise

Die Buccaneers verloren ihr drittes Spiel in Folge und und stehen bei einer 4:5-Bilanz. "Es ist hart", sagte Bowles. "Wir können uns nicht daran gewöhnen, zu verlieren. Das ist das Wichtigste. Wir hatten einige großartige Plays, kamen immer wieder gut in Schwung, aber sie (die Chiefs) waren effektiver als wir. Wir haben gekämpft, aber es war nicht gut genug, also müssen wir uns nächste Woche auf das nächste Spiel vorbereiten."

Tampa Bay empfängt am kommenden Sonntag die San Francisco 49ers. "Wir haben Jungs, die nicht aufhören werden, bis zum Ende zu kämpfen", sagte Tampa Bay Wide Receiver Sterling Shepard. "Ich bin wirklich stolz auf die Gruppe und die Art und Weise, wie alle gekämpft haben. Wir müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten in Ordnung bringen. Darum geht es in dieser Liga."

Den Chiefs steht in der kommenden Woche ebenfalls am Sonntag ein Heimspiel gegen die Denver Broncos bevor.