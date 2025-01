Spieler schonen in Week 18: Ist das Wettbewerbsverzerrung oder alternativlos? Ein Pro und Contra.

Und jetzt haben sie auch noch die Playoffs beeinflusst, den Wettbewerb verzerrt. Denn ohne Leistungsträger wie Mahomes oder Travis Kelce ging das letzte Spiel in Week 18 gegen die Denver Broncos 0:38 verloren. Womit die Cincinnati Bengals die Postseason verpasst haben.

Dann haben die Chiefs in vielen Partien in dieser Saison ihr Spielglück maximal ausgereizt. Dabei auch noch nur erfolgreich und nicht einmal wirklich schön und unterhaltsam gespielt. Auch deshalb kann man super meckern.

Und sie luden ihren Frust verlässlich in den sozialen Medien ab. Als Champions gibt es sowieso genug NFL -Anhänger, die Patrick Mahomes und Co. aus Prinzip blöd finden.

Das Wichtigste in Kürze

Pro: Und dann wäre das Geschrei groß

Die Chiefs wollen ihren dritten Titel in Folge, sie wollen Geschichte schreiben. Und jeder weiß, dass es in den Playoffs, in der heißen Phase der Saison, auch auf die Personalsituation ankommt.

Wer seine Stars zusammenhalten und so lange verletzungsfrei wie möglich bleiben kann, erhöht die Chancen in der Postseason, in der es bekanntlich im K.o.-System ganz schnell vorbei sein kann, erheblich.

Man stelle sich vor, Head Coach Andy Reid hätte gegen die Broncos die komplette Kapelle aufgefahren und Leistungsträger hätten sich in dem für die Chiefs sportlich unbedeutenden Spiel verletzt.

Reid hätte absolut fahrlässig gehandelt und die hochdotierten Ambitionen grundlos aufs Spiel gesetzt. Deshalb ist dieser Move vor allem clever. Denn natürlich weiß auch Reid, dass die Spannung in so einem Spiel auf überschaubarem Niveau und die Gefahr für eine Verletzung nicht gerade klein ist.

Und ganz nebenbei wären gut aufgelegte Bengals in den Playoffs womöglich noch eine altbekannte Gefahr geworden – so hält man sich unliebsame Gegner vom Hals.

Ganz davon abgesehen, dass dieses Vorgehen in der NFL üblich ist, und die Chiefs waren nicht das einzige Team, das Spieler geschont hat. Allerdings waren die Folgen am gravierendsten.

Doch die Chiefs hatten sich in den Monaten zuvor diese Ausgangslage selbst erarbeitet. Dass wiederum die Cincinnati Bengals am letzten Spieltag für das Playoff-Ticket auf mehrere Ergebnisse angewiesen sind, ist nicht das Problem der Chiefs. Oder anders gesagt: Die Bengals haben die Saison nicht erst in Week 18 verspielt.