Im Christmas Game der NFL lassen die Chiefs den Steelers keine Chance und sichern sich in der ersten Playoff-Runde eine Bye Week.

Die Kansas City Chiefs haben sich als erstes Team in dieser NFL-Saison den Top Seed in ihrer Conference gesichert und steigen damit in der AFC erst in der Divisional Round in die Playoffs ein.

Den dafür nötigen Sieg sicherte sich das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes beim nie wirklich gefährdeten 29:10 im Christmas Game bei den Pittsburgh Steelers.

Mahomes präsentierte sich mit drei Touchdown-Pässen in starker Verfassung und blieb ohne Interception. Insgesamt sorgte er mit seinen Pässen für 320 Yards Raumgewinn (29/38).

Den dritten und letzten Touchdown-Pass von Mahomes fing Travis Kelce. Der Tight End fing damit schon den 77. Pass in der gegnerischen Endzone und verdrängte damit Tony Gonzalez in der ewigen Chiefs-Rangliste von Platz eins.

Gonzalez hatte von 1997 bis 2008 für die Chiefs gespielt. "Tony ist ein Mentor für mich. Es ist eine Ehre, mit ihm in einem Satz genannt zu werden", sagte Kelce im Interview bei "Netflix".

Mahomes’ Gegenüber Russell Wilson machte dagegen ein schwaches Spiel, blieb ohne Touchdown-Pass und leistete sich eine Interception.

Trotz der Niederlage haben auch die Steelers ihren Platz in den Playoffs bereits sicher.