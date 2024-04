NFL - Kansas City Chiefs: Marihuana im Unfallauto von Rashee Rice 

Anzeige

Der Ärger für Rashee Rice rund um den schweren Verkehrsunfall in Dallas geht weiter. Nun wurde in seinem Lamborghini Marihuana gefunden.

Dem Wide Receiver der Kansas City Chiefs droht rund um den schweren Verkehrsunfall in Dallas noch mehr Ärger. Wie NFL-Insider Dov Kleiman berichtet, wurden in dem Lamborghini, den Rice fuhr, 10,8 Gramm Marihuana gefunden.

Laut der Polizei von Dallas ist dies in Texas eine Menge, die mit einer Gefängnisstrafe geahndet wird. Von dem Crash selbst mal ganz abgesehen.

Über seinen Anwalt hatte Rice am Mittwoch bekanntgegeben, dass er einer der Fahrer im Rahmen des Unfalls war. Zuvor hatte sich der Super-Bowl-Sieger der Polizei gestellt - und sich bei den Opfern des Unfalls entschuldigt.

Im Zusammenhang mit dem Unfall am Samstagabend in Dallas hatte die Polizei nach Rice gesucht. Am Mittwoch äußerte sich Rice erstmals in einem Statement in den sozialen Medien - und räumte darin seine Verwicklung in den Unfall ein, nachdem zuvor bereits Videomaterial zum Unfall öffentlich geworden war.