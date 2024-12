In Week 15 der NFL verletzte sich Quarterback-Superstar Patrick Mahomes im Spiel gegen die Cleveland Browns und wurde durch seinen Backup ersetzt.

Patrick Mahomes verletzt sich im Spiel gegen die Cleveland Browns am Sprunggelenk. Wie geht es für die Spielmacher der Kansas City Chiefs weiter? ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Patrick Mahomes: Was ist passiert?

Mitte des letzten Viertels prallte Mahomes mit gleich zwei Verteidigern zusammen, wurde von beiden eingeklemmt und ging zu Boden. Dabei verletzte sich der 29-Jährige am Sprunggelenk.

In der Folge wurde er an der Seitenlinie bandagiert und kehrte bei einer komfortablen 21:7-Führung, die auch den Endstand darstellte, nicht wieder in die Partie zurück.