NFL - Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes verspricht Brittany den Top Seed - für das dritte Baby

Mit dem 29:10 bei den Pittsburgh Steelers am ersten Weihnachtstag haben sich die Kansas City Chiefs nach dem Division-Titel auch den Top Seed in der AFC gesichert.

Da die Chiefs erst am 18./19. Januar in der Divisional Round eingreifen, können sich Brittany und Patrick auf die Geburt konzentrieren.

Denn im letzten Spiel der Regular Season in Week 18 bei den Denver Broncos könnte sich Mahomes ebenfalls eine Pause gönnen, da es für die Chiefs sportlich um nichts mehr geht. Solche Spiele werden oft genutzt, um die Topstars zu schonen.

"Hoffentlich wirkt Gott auf die richtige Weise und wir können das Baby vielleicht irgendwann in der Bye Week bekommen, dann wird alles perfekt laufen", sagte er.

Apropos perfekt laufen: Kansas City will in dieser Saison zum dritten Mal in Folge den Super Bowl gewinnen. Das letzte Mal, als die Chiefs den Top Seed der Conference innehatten, gewann Kansas City den Super Bowl LVII gegen die Philadelphia Eagles.