NFL: Kansas City Chiefs traden Star-Verteidiger L'Jarius Sneed zu den Tennessee Titans

15. Pick: Will McDonald IV (New York Jets)

Eine Reihe an Stars und etablierten Routiniers spickten die Defensive Line der Jets in der vergangenen Spielzeit. Entsprechend wenig Einsatzmöglichkeiten sprangen für Will McDonald IV heraus. Der Youngster sammelte lediglich 183 Snaps. In der limitierten Spielzeit ließ er zumindest immer wieder sein Talent aufblitzen. Er kam auf zwölf Pressures und drei Sacks. © Icon Sportswire