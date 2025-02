Ob Travis Kelce noch eine NFL-Saison dranhängt, ist aktuell unklar. Sollte er sich dafür entscheiden, muss er sich 2025 offenbar mit einer neuen Rolle anfreunden.

Nach dem verlorenen Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles dreht sich bei den Kansas City Chiefs nahezu alles um Travis Kelce.

Macht der Tight End, der bei der krachenden 22:40-Pleite alles andere als gut aussah, weiter oder hört er auf? Laut "The Athletic" soll er dem Team bis zum 14. März seine Entscheidung mitteilen.

Wie ein Reporter des Mediums nun gegenüber "96.5 The Fan" berichtete, würden die Chiefs ihren Superstar gerne noch in den eigenen Reihen wissen. Allerdings müsste er dann auch eine veränderte Rolle akzeptieren.

So soll Kelce in Zukunft nicht mehr die Nummer eins im Passspiel von Kansas City sein. Vielmehr würde er offenbar als "Role Player" und nicht mehr als Fokuspunkt in der Offense agieren.