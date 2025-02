"Er hat diesem Team und der NFL so viel gegeben. Es war stets - nicht nur für mich - eine Freude, ihm zuzusehen. Er weiß, dass er noch immer einiges an Football in sich hat, das kann man sehen. Er hat jetzt schon alles getan, um ein Hall of Famer zu werden. Jetzt wird er Zeit mit seiner Familie verbringen und diese Entscheidung allein treffen", resümierte Mahomes.

Nun gab es für Kelce und die Chiefs eine 22:40-Packung in New Orleans.

Kelce-Entscheidung bis Mitte März?

Travis' Bruder Jason hat es ihm im vergangenen Jahr vorgemacht: Der langjährige Eagles-Center beendete seine Karriere und ging anschließend ins Fernsehen.

Eine Entscheidung will Travis offenbar bis zum Start der Free Agency am 12. März treffen. Es ist möglich, dass das Duell um die Vince Lombardi Trophy seine letzte Partie gewesen ist.

Am Rande der Opening Night vor dem Super Bowl klang es allerdings noch so, als würde Kelce mit etwaigen Gerüchten aufräumen: "Ich liebe das, was ich tue. Ich habe noch viel Football in mir. Ich plane auf jeden Fall, in 2025 Football zu spielen. Und zwar hier in Kansas City."

2025 belastet der Tight End den Cap der Chiefs mit über 19 Millionen Dollar.