NFL: Kansas City Chiefs vor Umzug? Dallas-Bürgermeister erneuert Wunsch nach zweiter Franchise

Viele Fans in umliegenden Staaten

Ist ein Umzug in einen dieser beiden Staaten daher realistisch? Anhaltspunkte dafür gibt es bis auf das angebliche Fanaufkommen und die kurze Distanz zu Kansas City keine. Immerhin: In Nebraska gibt es noch kein NFL-Team, in Illinois würde man hingegen in Konkurrenz zu den Chicago Bears treten. © USA TODAY Network