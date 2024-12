Patrick Mahomes verletzt sich im Spiel gegen die Cleveland Browns am Sprunggelenk. Wie geht es für die Spielmacher der Kansas City Chiefs weiter? ran beantwortet die wichtigsten Fragen. Von Franziska Wendler In Week 15 der NFL verletzte sich Quarterback-Superstar Patrick Mahomes im Spiel gegen die Cleveland Browns und wurde durch seinen Backup ersetzt. Inzwischen ist auch die Diagnose des 29-Jährigen bekannt. Wie steht es um den Spielmacher? Wie lange fällt er aus? Und wie schlimm ist das überhaupt für die Kansas City Chiefs? ran beantwortet alle wichtigen Fragen.

Patrick Mahomes: Was ist passiert? Mitte des letzten Viertels prallte Mahomes mit gleich zwei Verteidigern zusammen, wurde von beiden eingeklemmt und ging zu Boden. Dabei verletzte sich der 29-Jährige am Sprunggelenk. In der Folge wurde er an der Seitenlinie bandagiert und kehrte bei einer komfortablen 21:7-Führung, die auch den Endstand darstellte, nicht wieder in die Partie zurück.

Patrick Mahomes: Wie lautet die Diagnose? Laut "NFL Network" und "ESPN" hat sich Mahomes eine leichte Verstauchung des oberen Sprunggelenks zugezogen. Anfängliche Vermutungen, wonach es sich nicht um eine schlimme Verletzung handelt, wurden dadurch bestätigt.

Patrick Mahomes: Wie lange fällt er aus? Eine genaue Ausfallzeit gibt es nicht. Bereits kurz nach dem Spiel hatte sich Head Coach Andy Reid erklärt: "Sein Status wird von Woche zu Woche neu evaluiert. Er hätte wahrscheinlich wieder spielen können. Er wollte auch wieder spielen. Das war aber nicht nötig." Demnach soll "von Tag zu Tag" entschieden werden. Er ist aber auf einem guten Weg: Am Mittwoch hat er zum zweiten Mal in Folge uneingeschränkt am Training teilgenommen. Offensive Coordinator Matt Nagy sagte, Mahomes habe auf dem Spielfeld trotz der Knöchelverletzung gut ausgesehen. "Alles in allem hat er sich gut geschlagen", sagte Nagy. "Wir werden es einfach weiter im Auge behalten. Ich denke, dass er alles geben will. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, wie er sich im Laufe der Woche macht.“ Horror-Abend für deutschen Rookie der Commanders

Patrick Mahomes: Was sagt der Quarterback selbst? Wie sein Trainer äußerte auch Mahomes, dass er wieder auf das Spielfeld gegangen wäre, wenn das Spiel knapper gewesen wäre. "Ich wollte wieder da raus und hätte wahrscheinlich ein bisschen härter gekämpft, wenn es ein One-Score-Game gewesen wäre", so der Quarterback. Am Dienstag äußerte sich Mahomes hingegen positiver: Laut "Kansas City Star" behauptete der Superstar, dass sich die Verstauchung "besser und schneller" auskuriere als eine ähnliche Verletzung, die er sich vor zwei Jahren in den Playoffs gegen die Jacksonville Jaguars zugezogen hatte.

Patrick Mahomes: Was sind die nächsten Gegner der Chiefs? Die Chiefs haben in kurzer Zeit zwei Spiele vor der Brust. Am kommenden Samstag, 21. Dezember, kommt es ab 19 Uhr zum Duell mit den Houston Texans. Am 1. Weihnachtsfeiertag geht es dann ab 19 Uhr mit der Partie bei den Pittsburgh Steelers weiter.

Patrick Mahomes: Wer ersetzt den Quarterback? Wie bereits in der Partie gegen die Browns steht Carson Wentz als Backup zur Verfügung. Der frühere Eagles-Quarterback, der mit Philadelphia den Super Bowl gewann, gehört seit April 2024 dem Kader der Chiefs an.

Patrick Mahomes: Wie schwer trifft die Chiefs der Ausfall? Generell ist ein Ausfall von Mahomes selbstverständlich eine signifikante Schwächung. Gut für die Chiefs: Die Playoffs hat das Team längst erreicht, dazu den Division-Sieg in der AFC West eingefahren. Hauptziel aktuell: Platz 1 in der AFC erreichen, um in der Wild Card Round ein Freilos zu haben. Kansas City steht derzeit bei einer Bilanz von 13-1, die Buffalo Bills als erster Verfolger bei 11-3. Zu spielen sind noch drei Partien. Bedacht werden muss dabei aber: das direkte Duell zwischen beiden Franchises haben die Chiefs verloren und wären bei einem Bilanz-Gleichstand im Nachteil. Um das Freilos sicher zu haben, müssten also noch zwei Siege her.

Patrick Mahomes: Hatte er die Verletzung schon einmal? Zum Start der Spielzeit 2019 hatte sich Mahomes eine ähnliche Verletzung zugezogen, in der Folge aber kein Spiel verpasst. Auch weite Teile der Playoffs in der Saison 2022 absolvierte er mit einer Sprunggelenksverletzung, am Ende gewannen die Chiefs den Super Bowl. Der Quarterback hat also durchaus eine hohe Schmerztoleranz - wenn es auf etwas ankommt. Ein unnötiges Risiko kurz vor dem Start der Playoffs dürften die Verantwortlichen nun aber wohl kaum eingehen.