Die Philadelphia Eagles setzen sich in einem spannenden Super-Bowl-Rematch bei den Kansas City Chiefs mit 20:17 durch und legen damit einen perfekten Saisonstart hin. Für die Chiefs hingegen ist es der erste 0-2-Start seit 2014. Doch nicht nur das Ergebnis sorgt für Schlagzeilen - auch ein hitziges Wortgefecht zwischen zwei Superstars geht viral.

Lange lieferten sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ein Duell auf Augenhöhe, letztlich konnte die Chiefs-Defense aber das starke Laufspiel des amtierenden Super-Bowl-Siegers nicht stoppen und verlor das Final-Rematch vor eigenen Fans mit 17:20.

Das frustrierte Chris Jones so sehr, dass er sich einen Seitenhieb bei der Victory-Formation der Eagles nicht verkneifen konnte.

"Du hast nicht mal 100 Yards", rief Jones mit Blick auf die eher bescheidenen Statistiken Jalen Hurts zu. Doch der Eagles-Quarterback konterte eiskalt: "Wir haben verdammt nochmal gewonnen. Halt einfach deinen Mund."