wortgefecht am ende des spiels
NFL - Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles: Trash-Talk zwischen Jalen Hurts und Chris Jones sorgt für Aufsehen
- Veröffentlicht: 15.09.2025
Die Philadelphia Eagles setzen sich in einem spannenden Super-Bowl-Rematch bei den Kansas City Chiefs mit 20:17 durch und legen damit einen perfekten Saisonstart hin. Für die Chiefs hingegen ist es der erste 0-2-Start seit 2014. Doch nicht nur das Ergebnis sorgt für Schlagzeilen - auch ein hitziges Wortgefecht zwischen zwei Superstars geht viral.
Lange lieferten sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ein Duell auf Augenhöhe, letztlich konnte die Chiefs-Defense aber das starke Laufspiel des amtierenden Super-Bowl-Siegers nicht stoppen und verlor das Final-Rematch vor eigenen Fans mit 17:20.
Das frustrierte Chris Jones so sehr, dass er sich einen Seitenhieb bei der Victory-Formation der Eagles nicht verkneifen konnte.
"Du hast nicht mal 100 Yards", rief Jones mit Blick auf die eher bescheidenen Statistiken Jalen Hurts zu. Doch der Eagles-Quarterback konterte eiskalt: "Wir haben verdammt nochmal gewonnen. Halt einfach deinen Mund."
Philadelphia Eagles kontrollieren die Uhr im Laufspiel
Es war bei weitem kein Glanzauftritt von Hurts und Co. Insgesamt kam die Eagles-Offense auf nur 216 Yards - im Vergleich zu 294 Yards der Chiefs. Nichtsdestotrotz hatte der Defensive Tackle mit seinem Angriff aber genau genommen Unrecht: Hurts kam mit 15 von 22 angebrachten Pässen auf 101 Passing Yards.
Doch wie so oft glänzte Philadelphia mit einem konstanten Laufspiel. Die 122 Yards bei 34 Versuchen waren zwar nicht überragend, in den entscheidenden Momenten konnten sie damit aber immer wieder wertvolle Zeit von der Uhr nehmen.
Angesprochen auf die statistisch schwache Leistung zeigte sich der Quarterback wenig beeindruckt: "Das Wichtigste ist, einen Weg zu finden, das Spiel zu gewinnen. Ich denke, wir haben als Team geliefert, als es darauf ankam. Und das ist in dieser Liga entscheidend."