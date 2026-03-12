- Anzeige -
NFL - Kaum einer bleibt: Schockierende Quarterback-Bilanz - nur ein Star-Trio schönt die Statistik

  • Veröffentlicht: 12.03.2026
  • 11:49 Uhr
  • ran.de

Einen Spielmacher in der ersten Runde draften, um einen langfristigen Franchise-QB zu erhalten? In der NFL funktioniert das kaum.

Wird ein Spielmacher in der ersten Runde gedraftet, dann ist der Hintergrund in der Regel derselbe: Ein NFL-Team investiert einen hochwertigen Erstrundenpick, um sich im besten Fall den nächsten Franchise Quarterback zu sichern.

Allzu erfolgreich war dieses Vorhaben in der zweiten Dekade dieses Jahrtausends aber nicht. Von 2010 bis 2019 wurden insgesamt 29 Signal Caller in der ersten Draftrunde ausgewählt, nur gut zehn Prozent von ihnen stehen aktuell noch in Diensten der Franchise, die sie einst pickte.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Arizona Cardinals ihren First Overall Pick von 2019, Kyler Murray, entlassen. Er ist bereits der 26. Quarterback, der seinen Posten im Laufe der Jahre räumen musste.

Nur drei von 29 Quarterbacks noch da

Damit sind nur noch drei der 29 zwischen 2010 und 2019 gedrafteten Spielmacher weiterhin bei ihrem ursprünglichen Team – und alle drei sind äußerst namhaft.

Da wäre Patrick Mahomes, seines Zeichens dreimaliger Super-Bowl-Sieger bei den Kansas City Chiefs. Dazu Lamar Jackson, zweimaliger NFL-MVP in Diensten der Baltimore Ravens. Und der Most Valuable Player von 2024, Buffalo-Bills-Spielmacher Josh Allen.

