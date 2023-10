NFL-Legende Russ Francis bei Flugzeugabsturz verstorben

Anzeige

Russ Francis, der als Tight End für die New England Patriots und San Francisco 49ers auflief, ist bei einem Flugzeugabsturz verstorben. Er wurde 70 Jahre alt.

Die NFL-Welt trauert um Russ Francis. Der ehemalige Tight End der San Francisco 49ers und New England Patriots ist bei einem Flugzeugabsturz am Flughafen von Lake Placid ums Leben gekommen. Mit ihm am Board saß der frühere US-Air-Force-Kommandant Richard McSpadden, der ebenfalls verstarb.

Kurz nach dem Start geriet der Flieger in Turbulenzen und stürzte ab. Die genaue Ursache für den Absturz ist noch unklar.