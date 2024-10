NFL muss beim Super Bowl neue Wege gehen - ein Kommentar

Bei der Auswahl der Super-Bowl-Stadien wird die NFL immer einfallsloser. Dabei gibt es in der Liga viele Standorte, die sich als Gastgeber dieses Mega-Events eignen würden.

Von Tobias Wiltschek

Was die Expansionspläne betrifft, sind der NFL offensichtlich keine Grenzen gesetzt.

In dieser Saison sind es fünf Spiele, die außerhalb der USA stattfinden, in naher Zukunft sollen es 16 Partien der Regular Season sein – und irgendwann könnte sogar der Super Bowl im Ausland stattfinden.

So innovativ die Liga geworden ist, wenn es um die internationale Vermarktung geht, so einfallslos präsentiert sie sich schon seit geraumer Zeit bei der Wahl der US-Austragungsorte für den Super Bowl.

New Orleans, San Francisco, Los Angeles, Atlanta. In allen vier Städten ist in diesem Jahrtausend mindestens schon einmal das größte Sportevent der Welt ausgetragen worden – in New Orleans und Atlanta sogar schon zweimal.

Und sie werden bis 2028 noch einmal drankommen: New Orleans 2025, Atlanta 2028. In den Jahren dazwischen – man ahnt es schon – kommen L.A. und San Francisco zum Zug.

Natürlich ist es kein Zufall, dass alle vier Spielorte in verlässlich warmen Regionen liegen und – mit Ausnahme von San Francisco – überdacht sind. Im Februar, wenn jedes Jahr der Champion gekrönt wird, will die NFL eben nichts dem Zufall – oder besser gesagt – dem Wettergott überlassen.