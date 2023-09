Anzeige Alle News zum zweiten NFL-Spieltag 2023: ran fasst im Liveticker News, Entwicklungen sowie wichtige Spielszenen zusammen. Hier könnt ihr das Wichtigste im Protokoll nachlesen. Die Ergebnisse im Überblick Green Bay Packers @ Atlanta Falcons 7:3 Las Vegas Raiders @ Buffalo Bills 10:14 Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 10:7 Seattle Seahawks @ Detroit Lions 7:14 Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans 11:7 Chicago Bears @ Tampa Bay Buccaneers 7:10 Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars 0:3 Indianapolis Colts @ Houston Texans 21:7

Anzeige

+++ Update, 17. September, 20:02 Uhr: +++ Colts bauen Führung aus und haben Verletzungssorgen Die Colts sind heute in einer starken Verfassung. Zack Moss läuft in die Endzone und sorgt für eine 21:7-Führung. Allerdings geht Quarterback Anthony Richardso in die Kabine, weil er sich offenbar verletzt hat. Es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

+++ Update, 17. September, 19:51 Uhr: +++ Packers in Führung Nachdem die Packers zunächst mit 0:3 zurücklagen, haben sie nun durch einen Touchdown-Pass von Jordan Love auf Jayden Reed die Führung übernommen - 7:3.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 17. September, 19:49 Uhr: +++ Kansas City Chiefs liegen zurück Die Kansas City Chiefs finden nicht in das Spiel und liegen sogar in Rückstand, weil den Jaguars ein Field Goal gelingt. Kansas City hatte durch Justin Watson und Richie James bereits zwei Fumbles.

+++ Update, 17. September, 19:46 Uhr: +++ Bengals gleichen Spiel aus Die Bengals haben das Spiel gegen die Ravens ausgeglichen. Joe Mixon legt einen Yard zurück, um in die Endzone zu gelangen.

Anzeige

Anzeige +++ Update, 17. September, 19:43 Uhr: +++ Buffalo Bills gehen in Führung Die Buffalo Bills gehen im Spiel gegen die Raiders in Führung. Dawson Knox fängt einen Touchdown-Pass von Josh Allen.

+++ Update, 17. September, 19:32 Uhr: +++ Lebenszeichen der Houston Texans Die Houston Texans kommen nach einem 0:14-Rückstand zurück in die Partie. C.J. Stroud wirft einen Touchdown-Pass auf Nico Collins

+++ Update, 17. September, 19:30 Uhr: +++ Atlanta Falcons vergeben Chance auf Touchdown Die Atlanta Falcons wollen an der gegnerischen 1-Yard-Linie eigentlich ihren 4. Versuch ausspielen, doch in der Offense hat sich jemand zu früh bewegt. Wegen der Raumstrafe geben sie sich mit einem Field Goal zufrieden - 3:0.

+++ Update, 17. September, 19:26 Uhr: +++ Buffalo Bills gelingt Ausgleich Die Buffalo Bills haben im Spiel gegen die Las Vegas Raiders ausgeglichen. Latavius Murray läuft in die Endzone und sorgt für ein Zwischenstand von 7:7.

Anzeige

+++ Update, 17. September, 19:24 Uhr: +++ Detroit Lions gleichen aus Den Detroit Lions gelingt im Spiel gegen die Seattle Seahawks der Ausgleich zum 7:7. Quarterback Jared Goff bedient Josh Reynolds. Es steht nun 7:7.

Anzeige

+++ Update, 17. September, 19:22 Uhr: +++ Colts bauen Führung aus Das Laufspiel der Indianapolis Colts ist offenbar nicht zu stoppen. Anthony Richardson läuft bereits zum zweiten Mal in die Endzone, sodass die Colts bereits mit 14:0 gegen die Texans führen.

Anzeige

+++ Update, 17. September, 19:19 Uhr: +++ Justin Fields erläuft Touchdown für die Bears Nachdem die Tampa Bay Buccaneers zunächst mit einem Field Goal in Führung gingen, bringt Quarterback Justin Fields die Bears mit einem Lauf in die Endzone in Führung

Anzeige

+++ Update, 17. September, 19:16 Uhr: +++ Seattle Seahawks führen gegen die Detroit Lions Die Seattle Seahawks haben ihren ersten Drive mit einem Touchdown abgeschlossen. Kenneth Walker III läuft in die Endzone.

Anzeige +++ Update, 17. September, 19:13 Uhr: +++ Ravens gelingt Touchdown gegen die Cincinnati Bengals Die am ersten Spieltag enttäuschenden Cincinnati Bengals kommen erneut nicht gut in die Partie. Die Baltimore Ravens schließen gleich ihren ersten Drive mit einem Touchdown ab. Gus Edwards gelingt in die Endzone.

+++ Update, 17. September, 19:12 Uhr: +++ Colts gelingt Touchdown gegen Texans Im Spiel der beiden sieglosen Mannschaften Indianapolis Colts und Houston Texans gelingt den Colts der bessere Start. Anthony Richardson gelangt in die Endzone - 7:0.