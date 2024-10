NFL London Game: Jacksonville Jaguars at Chicago Bears - Übertragungen der International Games im TV

Mittlerweile haben die International Games in der NFL eine lange Tradition.

Schon im Jahr 2005 wurde das erste Spiel außerhalb der USA in Mexiko City ausgetragen. In Deutschland fand erstmals in der Spielzeit 2022 eine NFL-Partie statt, damals setzten sich die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks durch.

Auch in der NFL-Saison 2024 werden mehrere Spiele in anderen Ländern ausgetragen. Dabei kam es zu einer Premiere, so trafen in Woche eins mit den Eagles und den Packers erstmals zwei Teams in Brasilien aufeinander.

Im November wird es dann erneut ein Spiel auf deutschem Boden geben, wenn sich die New York Giants und die Carolina Panthers in der Münchner Allianz Arena duellieren. Zudem stehen noch drei Partien in London an. Ab 2025 könnten sogar acht International Games pro NFL-Saison geplant werden.

Nachfolgend haben wir euch alle International Games der Saison 2024 mit den jeweiligen Kickoff-Zeiten und Übertragungsinfos aufgelistet.