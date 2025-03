Die Los Angeles Chargers haben Linebacker Joey Bosa entlassen. Der 29-Jährige war der dienstälteste Profi im Kader.

Nach 9 Jahren in Los Angeles ist nun also Schluss! Die Los Angeles Charger entlassen Superstar-Linbebacker Joey Bosa. Das gab die Franchise am Mittwoch bekannt.

Mit dieser Aktion sparen die Chargers 25,36 Millionen US-Dollar an Cap Space ein.

Bosa war der dienstälteste Spieler im Kader und konnte in seiner Karriere bereits mehrere Meilensteine erreichen.

2016 wurde er zum Defensive Rookie of the Year gewählt, stellte mit 19 Sacks in seinen ersten 20 Spielen einen neuen NFL-Rekord auf und wurde insgesamt fünf Mal in den Pro Bowl gewählt.