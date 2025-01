So gesehen steht Justin Hebert bei den Los Angeles Chargers am Scheideweg seiner Laufbahn.

Der Schritt an die Spitze der NFL -Quarterbacks ist noch einmal riesig. Auch wenn es in der Top-Riege der Spielmacher sehr eng zugeht.

Vor allem die, ob Herbert der Quarterback ist, der den eingangs erwähnten Schritt machen kann. Aktuell sprechen die beiden Postseason-Auftritte in einer so beängstigenden Eindeutigkeit dagegen, dass sich alle Beteiligten hinterfragen müssen.

"Meine Schuld", nahm Trainer Jim Harbaugh die Interceptions gegen die Texans auf seine Kappe. "Er muss in der Lage sein, eine Wurfbewegung zu beenden", sagte Harbaugh: "Das muss ein Quarterback können. Und wir haben ihn nicht oft genug in die Lage versetzt, das zu tun."

Justin Hebert: Das Lamar-Jackson-Problem ablegen

Ja, er muss besser werden, und das schnell. Denn so bleibt er den Beweis schuldig, ob er auf dem ganz hohen Niveau den Unterschied machen und ein Team in der Crunchtime tief in die Postseason tragen kann.

Was ein wenig an Lamar Jackson erinnert, der einen Playoff-Sieg mehr auf dem Konto hat als MVP-Auszeichnungen (3:2). Er will in dieser Saison endlich unter Beweis stellen, dass er auch Super-Bowl-Siege kann. Auch er hat eine unbefriedigende Konstanz darin bewiesen, dann nicht zu liefern, wenn es zählte.

Ähnliches gilt auch für Herbert, für den die kommende Saison ein Wendepunkt werden dürfte. Harbaugh hat 2024 gezeigt, dass er als Coach ein Team behutsam umbauen und die Mentalität einer Franchise positiv verändern kann. Mit ein paar personellen Stellschrauben können die spielerischen Voraussetzungen nochmals deutlich verbessert werden.