In der Saison 2024 wird er nun bei den Los Angeles Rams als Backup von Starting Quarterback Matthew Stafford fungieren . Allerdings nicht in den ersten zwei Partien, die wird "Jimmy G" nämlich gesperrt fehlen.

Los Angeles Rams: Sean McVay überzeugte Jimmy Garoppolo

In der Saisonvorbereitung darf er noch ganz normal an den Trainingseinheiten teilnehmen, während der ersten zwei Regular-Season-Wochen darf er sich allerdings nicht auf dem Gelände aufhalten. Er sei noch nie in der Situation gewesen, will aber "in den OTAs und im Training Camp angreifen" und die ersten zwei Spiele "vorbeiziehen lassen".

Wie er weiter ausführte, habe er in der Free Agency mehrere Optionen gehabt, sich aber vor allem wegen Rams-Head-Coach Sean McVay für L. A. entschieden.

"Als ich mit Sean am Telefon sprach und er mir die Offense und die Dinge, die ihm vorschwebten, erklärte, wurde mir das richtig schmackhaft gemacht. Und ich kenne viele der Coaches hier, so dass ich in dieser Hinsicht sehr vertraut bin. Und da ich in meiner Karriere schon oft gegen die Rams gespielt habe, habe ich viele gute Dinge von L.A. gesehen", so Garoppolo, der mehrere Jahre beim Division-Rivalen aus San Francisco unter Vertrag stand.