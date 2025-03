NFL - Los Angeles Rams: Stafford-Abgang und Garoppolo-Rückkehr - McVay äußert sich deutlich

Im Gespräch mit US-Reportern äußert sich Rams-Coach Sean McVay zur Causa Stafford und erklärt, wen er gerne als Backup-QB hätte.

Zu Beginn der NFL-Offseason kursierten zahlreiche Gerüchte um Rams-Quarterback Matthew Stafford. Die New York Giants und Las Vegas Raiders galten als interessiert – und sollen damit nicht die einzigen gewesen sein.

Zu einem anderen Team geht der Spielmacher aber dennoch nicht, so hat er sich mit der Franchise aus Los Angeles auf eine Überarbeitung seines Vertrags geeinigt und bleibt noch mindestens ein Jahr.

Laut Head Coach Sean McVay war ein Abgang des Signal Callers ohnehin stets weit entfernt. "Das war nie etwas, was sich so angefühlt hätte, als seien wir in die Nähe gekommen – und es war nie etwas, was ich mir in meinem Kopf überhaupt erlaubt habe zu denken", sagte der Cheftrainer vor US-Reportern.

McVay erklärte zudem, dass er davon ausgehe, dass sich der gleiche Prozess mit Stafford auch im kommenden Jahr und nach jeder weiteren Saison, die er noch spielen möchte, wiederholt.