Matthew Stafford steht zwar noch zwei Jahre bei den Rams unter Vertrag. Los Angeles könnte sich allerdings bereits vor der Saison von ihm trennen. von Oliver Jensen und Thomas Gallus Nach der Playoff-Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles hatte Matthew Stafford seine Zukunft in der NFL offen gelassen. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der 37-Jährige auch in der kommenden Saison weiterspielen will. Doch wird er das weiterhin bei den Los Angeles Rams tun? Der Quarterback steht bei den Rams noch zwei Jahre unter Vertrag. Direkt nach dem Playoff-Aus wollte Head Coach Sean McVay nicht über Staffords Zukunft spekulieren: "Ich bin nicht wirklich daran interessiert, über irgendetwas zu sprechen, das sich auf das nächste Jahr bezieht", stellte er klar. Rund einen Monat später dürfte sich McVay gemeinsam mit dem Front Office der Rams schon mehr Gedanken über die kommende Saison gemacht haben. Während Wide Receiver Cooper Kupp bereits auf der Streichliste steht, ist eine endgültige Entscheidung zu Matt Stafford offenbar noch nicht gefallen. An den Fähigkeiten von Stafford bestehen keine Zweifel. Gegen die Eagles brachte er 26 von 44 Pässen für 324 Yards und zwei Touchdowns an - ohne Interception. Stafford warf in Playoff-Spielen für die Rams bislang 15 Touchdown-Pässe. Damit ist er gleichauf mit Kurt Warner für die meisten Postseason-TD-Pässe der Franchise-Geschichte.

Laut "ESPN" ist die Position der Rams ziemlich klar: Grundsätzlich will L.A. den Quarterback auch 2025 behalten - allerdings nicht unter seinem aktuellen Vertrag. Denn sein Cap Hit würde in der kommenden Saison bei rund 50 Millionen Dollar liegen, der fünfthöchste Wert in der gesamten NFL. Gespräche über eine Umstrukturierung laufen offenbar bereits seit Längerem, zuletzt aber offenbar ohne merklichen Fortschritt, wie "The Athletic" berichtet. Sollte die Franchise und der Quarterback sich nicht einigen können, bleiben den Rams nur zwei Optionen: Stafford traden oder entlassen.

Matt Stafford sieht sich noch in Topform Ob die Rams weiterhin auf den 37-Jährigen setzen oder ob ein anderes Team zuschlägt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Stafford selbst zweifelt jedenfalls nicht an seiner Leistungsfähigkeit: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine ziemlich gute Partie gespielt habe", sagte er nach dem Spiel gegen die Eagles. Auf die Frage, ob er diesen Sport noch in sich trage, antwortete er: "Fühlt sich definitiv so an.“ Auch Star-Receiver Puka Nacua lobte den Passgeber nach dem Playoff-Aus: "Jeder in dieser Kabine glaubt komplett an Stafford. Es ist ein großartiges Gefühl, da rauszugehen und zu wissen, dass dein Quarterback jederzeit große Plays machen kann, wenn es von ihm verlangt wird. Wir haben großes Vertrauen in die Nummer 9." Stafford spielt seit der Saison 2021 für die Rams und gewann gleich in seiner ersten Saison den Super Bowl. 2024 verbuchte er in der Regular Season 3.762 Passing Yards, 20 Touchdowns und acht Interceptions.

