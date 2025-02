Matthew Stafford und die Los Angeles Rams gehen offenbar getrennte Wege. Wir zeigen Euch mögliche Optionen für den 37-jährigen Quarterback.

Von Mike Stiefelhagen

Die NFL steht gerne mal für "Not For Long" - in Bezug auf die Verweildauer mancher Spieler bei ihren Teams.

Matthew Stafford ist seit 2021 bei den Los Angeles Rams. Der Quarterback war vorher von 2009 bis 2020 bei den Detroit Lions aktiv, widerspricht diesem Slogan also eigentlich vehement.

Allerdings ist er auch schon 37 Jahre alt. Und trotz einer überraschend erfolgreichen Saison, in der die Rams eine Bilanz von 10-7 einfuhren, die NFC West gewannen und erst in der Divisional Round in den Playoffs an den Philadelphia Eagles scheiterten, stehen die Zeichen auf Abschied.

Die Franchise steht im weiteren Umbruch. Neben Stafford soll wohl auch Wide Receiver Cooper Kupp gehen. Staffords Vertrag würde noch zwei weitere Jahre laufen.

Doch von den rund 50 Millionen Dollar sind nur noch vier Millionen garantiert - ein Abgang böte sich an. Auch um Geld für den Neuaufbau zu sparen. ran zeigt Euch die möglichen Landing Spots für den Quarterback.