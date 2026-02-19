NFL: Mehrfacher Pro Bowler verlässt Cleveland Browns

Und weiter: "Als Buffalo mich vor sieben Jahren nach Cleveland getradet hat, hätte ich mir niemals vorstellen können, wie viel diese Stadt mir bedeuten würde. Die Browns haben mir eine Chance gegeben und das hat den Verlauf meines Lebens für immer verändert."

"Ich wünschte, die Dinge wären anders. Das alles ist schwer in Worte zu fassen", schrieb Teller auf "Instagram", der als Free Agent den Markt testen wird.

Nach 100 Spielen und drei Pro-Ball-Teilnahmen am Stück verlässt der Offensive Guard die Browns.

NFL: Wyatt Teller entwickelte sich in Cleveland zum Eckpfeiler

Teller wurde 2018 in der fünften Runde von den Buffalo Bills gedraftet und wurde in der darauffolgenden Saison zum Starter als Left Guard. 2019 wurde er dann zu den Browns getradet und übernahm dort direkt die Starterrolle.

Für Cleveland absolvierte er 101 Spiele (94 Starts) und wurde von 2021 bis 2023 drei Jahre am Stück in den Pro Bowl gewählt. Zudem stand er 2020 und 2021 jeweils im All-Pro Second Team.

Im Laufe der vergangenen Saison verlor Teller jedoch seinen Stammplatz und teilte sich die Einsatzzeiten mit Teven Jenkins. In Woche 13 verletzte er sich dann beim Spiel gegen die San Francisco 49ers an der Wade und verpasste mehrere Spiele. Er kehrte in Woche 17 zurück, verletzte sich dabei jedoch erneut und beendete die Saison schließlich auf der Injured-Reserve-List.

Der Guard hatte gegen Ende der vergangenen Saison seinen Wunsch geäußert, seine Karriere eines Tages in Cleveland zu beenden. Nach seiner Verletzung deutete er allerdings an, dass seine Zeit bei den Browns womöglich schon beendet sein könnte: "Ich will nicht, dass dies mein letztes Spiel war, aber wenn es das war, habe ich mein letztes Mal genossen."

