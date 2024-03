Anzeige

Ende April steht der diesjährige Draft der NFL an. Mit dabei ist auch der Quarterback Jayden Daniels. Er reagiert auf Gerüchte, nach denen er angeblich nicht zu den New England Patriots will.

Vor dem Draft 2024 erwarten viele Experten, dass die New England Patriots im nächsten Monat einen Quarterback mit ihrem Nummer-drei-Pick auswählen werden. Angeblich hoffen einige im Lager von Jayden Daniels, dass es nicht er ist.

Der Journalist Phil Perry von "NBC Sports Boston" berichtet, dass einige Leute, die Daniels nahe stehen, "es wirklich lieber hätten, wenn er nicht nach New England käme". Der Grund sei das Wetter, was in New England besonders im Winter unangenehm ist.

Auf "X" reagierte der kommende NFL-Spieler auf die Gerüchte mit einem Cap-Emoji. Dieser bedeutet in den USA, dass etwas nicht stimmt, beziehungsweise man etwas nicht glaubt.

Damit sollten diese Gerüchte nun auch ausgeräumt sein.

Trotzdem sollte man wissen: Daniels spielte bei LSU und Arizona State am College. Beides Standorte, die nicht gerade für kalte Temperaturen bekannt sind.