Josh Allen ist erstmals MVP - sein Vorsprung auf Lamar Jackson war jedoch sehr knapp. Nun wurden die einzelnen Abstimmungsergebnisse der 50 Wahlberechtigten veröffentlicht. Auch Tom Brady stimmte ab.

von Chris Lugert

Zum ersten Mal ist Josh Allen als MVP der NFL ausgezeichnet worden.

Der Quarterback der Buffalo Bills setzte sich knapp gegen Lamar Jackson von den Baltimore Ravens durch. Für den Ravens-Star wäre es bereits die dritte Auszeichnung seiner Karriere gewesen.

Doch während Jackson im vergangenen Jahr nahezu einstimmig gewählt worden war, war es dieses Mal deutlich enger. Das geht aus den offiziellen Abstimmungsergebnissen hervor, die die Nachrichtenagentur "AP" veröffentlichte. "AP" ist traditionell für die Durchführung der Wahl zu den NFL-Awards zuständig.

Insgesamt 50 Journalisten waren an der Abstimmung beteiligt und durften jeweils fünf Namen auswählen, die sie in einer persönlichen Rangliste auf die Plätze eins bis fünf setzten. Für den ersten Platz gab es fünf Punkte, für den zweiten Platz vier Punkte und so weiter.

Schlussendlich gewann Allen mit 383 Punkten, darunter 27 Stimmen für Platz eins. Jackson wurde von den Journalisten 23-mal ganz vorne einsortiert und kam auf 362 Punkte. So knapp war der Ausgang der Wahl seit der Saison 2016 nicht mehr, als sich Matt Ryan gegen Tom Brady durchsetzte.