Josh Allen erhält 27 Stimmen für Platz 1

Allen setzte sich mit 27 Platz 1-Stimmen, 22 Platz 2-Stimmen und einer Platz 3-Stimme und insgesamt 383 Punkten gegen Jackson und seine 362 Punkte durch.

Kurios: Quarterback im First Team All-Pro ist trotzdem Jackson. Das ist deswegen überraschend weil MVP- und All-Pro-Teams von denselben Leuten gewählt werden.

In den Playoffs waren die Bills im AFC Championship Game an den Kansas City Chiefs gescheitert, die am Sonntag im Super Bowl in New Orleans auf die Philadelphia Eagles treffen (im ran-Liveticker).

Die Auszeichnung als Offensive Player of the Year ging an Philadelphias Running Back Saquon Barkley.

Bei den NFL Honors wurden auch die neuen Mitglieder der Hall of Fame vorgestellt, die im August in Canton aufgenommen werden: