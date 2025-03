Mit seinem Diss-Track gegen Drake hat Rapper Kendrick Lamar in der Halftime Show des Super Bowl gewaltig polarisiert. Ausgehend vom Komiker Conan O'Brien müssen die Streithähne nun bei der Oscar-Verleihung einen Seitenhieb hinnehmen.

Die Eröffnungsrede von Komiker Conan O'Brien, der erstmals die Oscar-Verleihung moderierte, hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Neben US-Präsident Donald Trump und Amazon-Chef Jeff Bezos bekamen auch Kendrick Lamar und Drake einen schnippischen Kommentar ab.

Lamar durfte in diesem Jahr bei der Halftime Show des Super Bowl, den die Philadelphia Eagles mit 40:22 gegen die Kansas City Chiefs gewannen, performen. Er nutzte die große Bühne für ein Medley seiner Songs, zu dem auch sein Diss-Track "Not Like Us" gegen Rapper Drake zählte.

O'Brien griff das in seiner Rede auf, um den beiden Rappern einen Seitenhieb zu verpassen. "Wir haben die Hälfte der Show hinter uns, was bedeutet, dass es Zeit für Kendrick Lamar ist, Drake als Pädophilen zu bezeichnen", so der Komiker, der lachend hinzufügte: "Keine Sorge, ich habe einen Anwalt."