Nach dem geplatzten Trade von Maxx Crosby meldet sich der NFL-Superstar erstmals selbst zu Wort.

Es war der bislang größte Paukenschlag in der NFL Free Agency: Der geplante Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens ist geplatzt. Nun hat sich der Superstar erstmals selbst zu Wort gemeldet.

Nach 24 Stunden voller Schweigen schrieb der Defensive End via Social Media: "Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Glaubt nichts, was ihr hört, und nur die Hälfte von dem, was ihr seht. Ich bin ein Raider. Ich bin zurück. Lasst es krachen!"

Aussagen, die weit entfernt sind von seinem Abschiedswunsch, nachdem ihn die Franchise spät in der regulären Saison 2025 ob einer Verletzung aus dem Verkehr gezogen hatte.

Der bereits geplante Trade zwischen Raiders und Ravens war spät geplatzt. Grund dafür waren medizinische Bedenken, die während des obligatorischen Medizinchecks aufkamen.