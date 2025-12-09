NFL: Nach Saison-Aus von Daniel Jones - die Quarterback-Optionen der Indianapolis Colts

Die Saison von Daniel Jones bei den Indianapolis Colts ist nach einem Achillessehnenriss vorzeitig beendet. ran zeigt die Optionen haben für die Franchise. Von Kai Esser Den Indianapolis Colts droht nach einem famosen Saisonstart ein absolutes Debakel. Nach acht Siegen aus den ersten zehn Partien dieser Saison verloren die Colts die letzten drei Spiele allesamt. Doch nicht nur das, Quarterback Daniel Jones zog sich zu allem Übel auch noch einen Achillessehnenriss zu. NFL Highlights und ausgewählte Relives auf Abruf bei Joyn Damit ist nicht nur seine Saison vorzeitig beendet. Die Verletzung ist so schwer, das nicht absehbar ist, ob er zum Saisonstart 2026 wieder fit ist. Backup Riley Leonard übernahm als Rookie in Week 14 gegen die Jacksonville Jaguars rein und wirkte teilweise überfordert, was ihm jedoch niemand verübeln kann. Mit Blick auf die Playoffs könnten die Colts nochmal personell nachlegen. ran zeigt, welche Optionen in Frage kommen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Option 1: Brett Rypien Die naheliegendste Option der Colts dürfte Brett Rypien sein. Der Quarterback ist aktuell im Practice Squad und könnte ohne große Mühe oder Bürokratie in den aktiven Kader verschoben werden. Der 29-Jährige hat sogar immerhin die NFL-Erfahrung von elf Spielen. Zwar stehen dort neben vier Touchdowns neun Interceptions zu Buche, aber die Colts können nicht allzu wählerisch sein, da das Trade-Fenster seit Wochen schon geschlossen ist und niemand freiwillig seinen potenten Backup abgeben würde.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: Steichen verkündet Jones-Aus: Horror-Verletzung für Colts-QB

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Option 2: Philip Rivers Oder man holt einfach einen Ex-Star aus dem Ruhestand zurück. Wie mehrere Insider bestätigen, beschäftigen sich die Colts mit einer Rückholaktion von Philip Rivers und sollen ihn zum Workout eingeladen haben. Der 44-Jährige hat nach der Spielzeit 2020 kein Spiel mehr bestritten und ist sogar Halbfinalist der diesjährigen Klasse der Hall of Fame. Wie fit Rivers ist und wie akkurat er noch sein kann, wird sich zeigen müssen.

Option 3: Joe Flacco Deutlich wahrscheinlicher dürfte eine andere Rückholaktion sein: Die von Joe Flacco. Der Quarterback wurde in der laufenden Spielzeit von den Cleveland Browns zu den Cincinnati Bengals getradet, um dort Joe Burrow zu vertreten. Der ist mittlerweile aber wieder da und die Saison der Bengals quasi gelaufen. Also ist doch alles klar, oder? Trauriges Novum für Jalen Hurts Nicht ganz, denn erstmal muss Flacco um eine Entlassung bitten. Dann müssten die Bengals zustimmen und der 41-Jährige den Waiver Wire durchlaufen, ohne dass ihn ein anderes Team claimed. Das alleine scheint schon unwahrscheinlich. Zumal die Bengals einen Fünftrunden-Pick für seine Dienste abgetreten haben. Möglich stattdessen, dass die Nummer drei, Jake Browning, dieses Szenario durchmacht. Der hat ebenfalls einige Spiele Erfahrung als Starter in der Liga und wäre wohl kein Downgrade zu Rookie Leonard.

VIDEO: Rams-Star auf den Spuren von AB? Nacua ignoriert Film-Verbot

- Anzeige -

- Anzeige -

Option 4: Sam Ehlinger Noch ein ehemaliger Spielmacher der Colts. Sam Ehlinger wurde 2021 im Draft an Stelle 218 ausgewählt und verbrachte drei Jahre in Indianapolis, ehe er sich zuletzt den Denver Broncos anschloss. Dort steht Ehlinger aber nur im Practice Squad. Der siebenfache NFL-Spieler (drei Touchdowns, drei Interceptions) könnte relativ einfach unter Vertrag genommen werden, ohne dass jemand großartig intervenieren könnte.

Option 5: Taylor Heinicke Free Agent Taylor Heinicke ist bekannt dafür, nicht immer akkurat zu sein, aber stets mit Herz zu spielen. Er spielte 2020 noch ein Playoff-Spiel gegen Tom Brady als Starter. Seine Karriere-Statistiken lesen sich auch solide: 42 Spiele, 39 Touchdowns und 29 Interceptions sind nicht von schlechten Eltern. Im März hatte der 32-Jährige einen Einjahresvertrag bei den Los Angeles Chargers unterschrieben, wurde im August jedoch entlassen.

- Anzeige -

- Anzeige -