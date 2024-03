NFL: Neuer Vertrag für Amon-Ra St. Brown - Detroit Lions starten wohl Gespräche

St. Brown wäre dann in einer Gehaltsklasse mit A.J. Brown (Philadelphia Eagles/25 Millionen Dollar), Stefon Diggs (Buffalo Bills/24 Millionen) und DK Metcalf (Seattle Seahawks/24 Millionen).

St. Brown geht 2024 in das vierte Jahr seines Rookie-Vertrags, eine vorzeitige Verlängerung ist daher möglich. Bereits kurz nach dem Super Bowl gab es Gerüchte, dass er zu einem der bestbezahlten Receiver der Liga werden soll.

Wie die "Detroit Free Press" berichtet, werden sich die Detroit Lions während des Scouting Combine in Indianapolis mit den Vertretern von St. Brown treffen, um über einen neuen Vertrag zu sprechen.

In der Offseason geht es auch um Amon-Ra St. Browns Zukunft. Wie es heißt, starten die Vertragsgespräche mit den Detroit Lions.

St. Brown kann auf eine hervorragende Saison 2023 blicken. Er kam in der Regular Season bei 119 Receptions auf 1.515 Yards und zehn Touchdowns. In den Playoffs ließ er in drei Spielen weitere 274 Yards und einen Touchdown folgen.

Er schaffte es in das All-Pro-Team, für den Pro Bowl wurde er nachnominiert, es war nach 2022 seine zweite Pro-Bowl-Teilnahme. Insgesamt steht der 24-Jährige nach drei Jahren NFL bei 3.588 Yards und 21 Touchdowns.

Seine Rolle war entscheidend für den bemerkenswerten Lauf der Lions, die erstmals seit der Saison 2016 wieder in den Playoffs vertreten waren und darüber hinaus ihren ersten Playoff-Sieg seit 32 Jahren feierten. Die Lions scheiterten erst im Championship Game an den San Francisco 49ers.