Jerod Mayo als Head Coach der Patriots war ein schöner Ansatz, doch der hat sich als falsch erwiesen. Deshalb sollten die Patriots nicht zögern, den Fehler zu korrigieren. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Der Schritt war eigentlich logisch. Denn die Geschichte war schön, hatte fast schon romantische Züge. Mit einer Menge Feelgood-Elementen, die sie in den USA und in der NFL so sehr lieben. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass Patriots-Besitzer Robert Kraft an Jerod Mayo festhalten und an diese Story glauben möchte. Mayo war von 2008 bis 2015 Spieler bei den Pats unter Bill Belichick, dann von 2019 an im Trainerteam der Legende. "Mayo raus!" - Das sagt der Head Coach zum Unmut der Fans

Highlights: Maye mit Mega-Fail! Chargers überrollen Patriots Er hat also von einem der Besten gelernt, ehe er vor der Saison 2024 den Job als Head Coach antrat und bei den Patriots den Umbruch nach der Belichick-Ära vorantreiben sollte. Aber manchmal sind selbst Lehrjahre unter den Größten der Branche nicht genug. Den Eindruck hat man in Mayos erster Saison als Head Coach zumindest gewonnen.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

New England Patriots: Was ist mit der Eingewöhnungszeit? In der Regel bekommen Rookie-Coaches in der NFL eine Eingewöhnungszeit, eine Art Schonfrist, die bei der einen Franchise etwas länger als bei der anderen ist, je nach Erwartungshaltung. Auch wenn die Patriots durch die glorreiche Vergangenheit erfolgsverwöhnt sind, war es klar, dass Mayo in seinem ersten Jahr nicht in die Playoffs kommen muss, um sich ein zweites Jahr zu verdienen. Dafür war der Umbruch zu tiefgreifend. NFL: Kansas City Chiefs wollen wohl Starter schonen - droht Wettbewerbsverzerrung? Doch die Hürde wurde zuletzt sogar noch einmal ein Stück tiefer gelegt, als es hieß, die Patriots sollten sich beim Restprogramm einfach nicht blamieren. Einfach bitte nicht die Lachnummer der Liga werden. Gut, dass es die New York Giants gibt. Trotzdem hat Mayo mit seinem Team selbst diese Hürde gerissen, nicht erst durch das 7:40 gegen die Chargers in Week 17 ist klar, dass es ohne Blamage nicht geht. Gegen die Buffalo Bills war es in der Woche zuvor beim 21:24 zwar eng, die Patriots verspielten aber eine 14:0-Führung. Dass sich die Spieler Berichten zufolge darüber freuen, dass die Bills in Week 18 im erneuten Duell ihre Starter wohl schonen werden, sagt eine Menge über den Zustand der Franchise aus. Unter dem Strich steht eine desaströse Saison, die man neben dem 3-12-Record mit allerlei weiteren Zahlenspielen belegen kann, für die sich Mayo aber nicht exklusiv verantwortlich zeichnet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

New England Patriots: Schmaler Grat für Kraft Daher wäre eine Entscheidung gegen ihn deutlich weniger logisch als die vor der Saison für ihn. Es ist ein schmaler Grat für Kraft. Kontinuität hat Vorteile wie bei der Entwicklung von Rookie-Quarterback Drake Maye. Mit einem Besitzer, der dem Head Coach das Vertrauen ausspricht und sich auch daran hält, lässt es sich deutlich entspannter und effektiver arbeiten. Gleichzeitig kann ein Festhalten am falschen Trainer die Franchise als Ganzes allerdings auch um Jahre zurückwerfen, wie im Übrigen auch einen jungen Spielmacher. Denn Mayo und sein Team treffen Personalentscheidungen, stellen die Mannschaft zusammen und die Franchise für die Zukunft auf. Und beeinflussen den Franchise-Quarterback maßgeblich, auch negativ. Geht das Ganze noch ein Jahr lang schief, ist ein Neubeginn noch mühsamer. Im Fall von Mayo geht es gar nicht nur um die Anzahl der Fehler, die unmittelbaren Auswirkungen, die Probleme, die es rund um die Franchise gibt, auch bedingt durch seine Unerfahrenheit. Dass er der Aufgabe womöglich schlicht (noch) nicht gewachsen ist, deutet sich stark an, was einen Turnaround 2025 aber nicht automatisch ausschließt, denn ein guter Trainer sollte an den Herausforderungen wachsen und Fehler vor allem nicht zweimal machen. Das auszuprobieren, ist ein Risiko, das Kraft abwägen muss.