NFL - New England Patriots nach Mayo-Entlassung: Mike Vrabel ist die perfekte Lösung - Kommentar

Den Eindruck hatte man in Mayos erster Saison als Head Coach gewonnen. Weshalb die Patriots unmittelbar nach Week 18 die Reißleine gezogen und sich von Mayo getrennt haben. "Für mich persönlich war es eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe", sagte Kraft in einem Statement. Es war auch eine harte.

Deshalb war es nachvollziehbar, dass Patriots -Besitzer Robert Kraft an Jerod Mayo festhalten und an diese Story glauben wollte.

Denn die Geschichte war schön, hatte fast schon romantische Züge. Mit einer Menge Feelgood-Elementen, die sie in den USA und in der NFL so sehr lieben.

Trotzdem hat Mayo mit seinem Team selbst diese Hürde gerissen, nicht erst durch das 7:40 gegen die Chargers in Week 17 war klar, dass es ohne Blamage nicht ging. In Week 18 gab es dann zwar einen Sieg gegen die Buffalo Bills, doch mit dem verspielten die Patriots den Nummer-1-Pick beim kommenden Draft.

Auch wenn die Patriots durch die glorreiche Vergangenheit erfolgsverwöhnt sind, war es klar, dass Mayo in seinem ersten Jahr nicht in die Playoffs kommen muss, um sich ein zweites Jahr zu verdienen. Dafür war der Umbruch zu tiefgreifend.

Denn in der Regel bekommen Rookie-Coaches in der NFL eine Eingewöhnungszeit, eine Art Schonfrist, die bei der einen Franchise etwas länger als bei der anderen ist, je nach Erwartungshaltung.

3. Pick: New York Giants - Aktuelle Bilanz: 3-14 - Strength of Schedule: .554

4. Pick: New England Patriots - Aktuelle Bilanz: 4-13 - Strength of Schedule: .471

7. Pick: New York Jets - Aktuelle Bilanz: 5-12 - Strength of Schedule: .495

9. Pick: New Orleans Saints - Aktuelle Bilanz: 5-12 - Strength of Schedule: .505

NFL Draft 2025: Die aktuelle Draft Order nach Week 18 Die reguläre NFL -Saison ist beendet, die 14 Teilnehmer an den Playoffs stehen fest. Und damit auch ein Teil der endgültigen Draft Order. Folglich lohnt sich ein Blick auf die Talente-Lotterie, die vom 24. bis 26. April 2025 in Green Bay stattfindet. ran liefert die aktuelle Draft-Reihenfolge nach dem 18. Spieltag. (Quelle: "Tankathon").

New England Patriots: Die Alternative ist auf dem Markt

Was vor allem für diesen Neustart sprach, ist die Alternative. Mike Vrabel ist seit dem Jahreswechsel für Interviews verfügbar, nachdem er als Berater bei den Cleveland Browns tätig war.

Er soll angeblich sogar interessiert sein, er kennt die Franchise aus seiner aktiven Zeit (2001 bis 2008), ist Hall of Famer bei den Pats, hat sich aber längst davon abgenabelt, hat genug Abstand, um seinen Ex-Arbeitgeber problemlos umkrempeln zu können, um die dringend benötigte Modernisierung vorzunehmen.

Bei den Tennessee Titans hat er bewiesen, dass er ein erfolgreiches NFL-Team aufbauen, führen und entwickeln kann. Dreimal in sechs Saisons schafften es die Titans in die Playoffs, zweimal holte er mit dem Team den Titel in der AFC South. Er hat es in der Zeit verstanden, das Maximale aus den Möglichkeiten zu machen.

Es kommt nicht oft vor, dass man auf dem Trainermarkt ein Match findet, das beidseitig passen kann, und das schnell. Klar sein dürfte, dass Vrabel in dieser Offseason vorerst letztmals eine Option sein dürfte.

Dass mit ihm der Erfolg nach Foxboro zurückkehrt, ist nicht garantiert. Allerdings würde mit seiner Verpflichtung die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.

Oder anders gesagt: Der Schritt wäre noch logischer.