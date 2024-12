NFL: New York Giants blamieren sich bei Red-Zone-Übung im Training komplett

Wenn man sich schon im Training ohne Gegenspieler blamiert, wird es im Spiel erst recht kompliziert. Die New York Giants sorgen dafür, dass über sie gelacht wird.

Die New York Giants stecken mitten in einer schweren NFL-Saison. Zwei Siege, elf Niederlagen und der damit verbundene vierte Platz in der NFC East stehen nach 13 Spielen zu Buche.

Doch die Giants haben offensichtlich nicht nur in den Spielen ihre Schwierigkeiten. Wie aus Augenzeugenberichten hervorgeht, hat sich die New Yorker Offense im Training so richtig blamiert.

Vor dem Spiel in Woche 15 gegen die Baltimore Ravens (Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker) gelang Quarterback Tommy DeVito und den Passempfängern der Giants offenbar gar nichts.

Wie die beiden Vor-Ort-Reporter Jordan Ranaan ("ESPN") und Pat Leonard ("New York Daily News") berichteten, kam bei einer Red-Zone-Übung kein einziger von 17 Pässen an.