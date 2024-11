NFL - New York Giants: Jakob Johnson wieder im Practice Squad

Die nächste Wende um Jakob Johnson. Eine Woche vor dem Munich Game in Deutschland kehrt der NFL-Profi in den Practice Squad der New York Giants zurück.

Die unendliche Geschichte um Jakob Johnson in der NFL geht weiter. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung bei den New York Giants kehrt der deutsche Fullback in den Practice Squad des Teams zurück. Das teilte das Team mit.

Johnson übernimmt den Platz von Kicker Jude McAtamney, der vor dem Spiel gegen die Washington Commanders am Sonntag in den aktiven Kader hochgezogen wurde. Im Gegenzug wurde der eigentliche Stamm-Kicker Greg Joseph auf die IR-Liste gesetzt.

Für Johnson ist es das nächste Kapitel seiner Odyssee in der laufenden Saison. Der 29-Jährige pendelt in dieser Spielzeit bei den Giants regelmäßig zwischen Practice Squad, aktivem Kader und Entlassung hin und her.

NFL-Kommentar zu Jakob Johnson bei den Giants

In der kommenden Woche absolvieren die Giants das München-Spiel der NFL gegen die Carolina Panthers in der Allianz Arena. Möglich, dass Johnson bis dahin sogar einen Platz im Spieltagskader bekommt.