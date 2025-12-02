Giants-Quarterback Jaxson Dart steckt trotz vorheriger Gehirnerschütterung seinen nächsten schweren Hit ein. Der Rookie hält unbeirrt an seiner Spielweise fest.

Quarterback Jaxson Dart von den New York Giants kassierte im ersten Viertel der 15:33-Niederlage gegen die New England Patriots einen harten Treffer an der Sideline.

Obwohl er ein paar Schritte früher hätte ins Aus gehen können, um ein paar Yards weniger zu nehmen, betonte Dart danach, er würde die Szene genauso wieder spielen.

Dass er die beiden vorherigen Partien wegen einer Gehirnerschütterung verpasst hatte und in vier der vergangenen acht Spiele erneut auf eine mögliche Kopfverletzung untersucht worden war, ändert an seiner Haltung nichts.

"Nein, ich verstehe die Frage, aber das ist Football", sagte Dart.

"Ich werde getroffen – ob in der Pocket oder außerhalb. Ich habe mein ganzes Leben so gespielt. Wenn man meine Karriere verfolgt hat, sollte das niemanden überraschen. Wir spielen hier nicht Fußball. Du wirst getroffen. Das gehört dazu."