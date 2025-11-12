Anzeige
Football

NFL - New York Giants: Quarterback Russell Wilson bekommt den nächsten Nackenschlag

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 14:16 Uhr
  • SID

Der Absturz von Footballstar Russell Wilson geht weiter. Am Wochenende wird Jameis Winston in der US-Profiliga NFL für die New York Giants als Quarterback auflaufen, da die Nummer eins Jaxson Dart noch mit den Folgen einer Gehirnerschütterung kämpft. Wilson, der die Seattle Seahawks 2014 zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, ist damit nur noch dritte Wahl.

Mike Kafka, der bei den Giants zu Wochenbeginn den entlassenen Brian Daboll als Headcoach beerbt hatte, gab die Beförderung für Winston am Mittwoch bekannt. Dart (22) hatte Wilson (36) Ende September als Starting Quarterback abgelöst.

Am vergangenen Spieltag hatte Rookie Dart im Spiel bei den Chicago Bears im letzten Viertel beim Stand von 17:10 nach einem heftigen Treffer nicht weitermachen können. Wilson übernahm, die Giants verloren 20:24. Nun darf sich Winston, Nummer-eins-Pick im Draft 2015, empfehlen.

NY Giants: Großer Vertrauensvorschuss für Winston

"Er wird einen großartigen Job machen. Ich habe großes Vertrauen in Jameis", sagte Kafka über den Übergangsquarterback Winston. Der 31-Jährige spielt damit sein erstes Spiel seit Woche 15 der vergangenen Saison, als er für die Cleveland Browns im Einsatz war. Eingeplant war er in dieser Spielzeit als dritter Quarterback hinter Wilson und Dart, nun darf er sich bei den Giants zeigen.

Die New York Giants treffen am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) auf die Green Bay Packers. New York hat nur zwei Siege aus zehn Spielen auf dem Konto und rangiert auf Rang 15 in der NFC.

