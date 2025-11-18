- Anzeige -
NFL - New York Giants: Rookie Abdul Carter gegen New England Patriots erneut gebencht

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 08:16 Uhr
  • ran.de

Giants-Rookie Abdul Carter saß zu Beginn der Partie gegen die Patriots wie bereits gegen die Packers auf der Bank. Das hat nichts mit einer Verletzung zu tun.

Abdul Carter hat bereits zum zweiten Mal im dritten Spiel unter Head Coach Mike Kafka das erste Viertel in einem Spiel wegen einer Trainerentscheidung verpasst. Beim 15:33 gegen die New England Patriots saß Carter erneut zu Beginn draußen. Das hat eine Vorgeschichte.

Angeblich soll der Defensive End ein Team-Meeting verschlafen haben. Das bestreitet der Erstrundenpick der New York Giants jedoch vehement. Stattdessen bestand der Pass Rusher darauf, sich in der Zeit des Trainings einer Behandlung unterzogen zu haben.

In Woche elf der NFL-Saison setzte es für die Giants eine 22:27-Niederlage gegen die Green Bay Packers. Eigentlich hätte Carter in der Partie für den verletzten Kayvon Thibodeaux starten sollen, fand sich zu Beginn der Partie aber auf der Bank wieder. Auch gegen die Patriots schmorte er zunächst draußen, holte sich später jedoch seinen ersten Karriere-Sack.

NFL, American Football Herren, USA Green Bay Packers at New York Giants Nov 16, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) throws a pass during the first...

Nach der Partie tauchten in US-Medien Berichte auf, wonach der Rookie eine Trainingseinheit verschlafen habe – und deshalb bestraft wurde.

Carter hat sich dagegen gewehrt und erklärt, der neue Head Coach Mike Kafka hätte die normalen Trainingszeiten geändert, was der 22-Jährige demnach erst bemerkte, als er sich zur gewohnten Zeit zu einer Behandlung begab, da aber war es schon zu spät.

Carter bestreitet Schlaf-Gerüchte

So erklärte der Defensive End, er habe noch am selben Tag mit Kafka via FaceTime über seinen Fauxpas gesprochen.

"Mein Fehler war ein ehrlicher Fehler, ich stehe dazu. Ich war in Behandlung und habe das auch Coach Kafka gesagt. Aber zu sagen, ich hätte zu dieser Zeit geschlafen, ist einfach nicht wahr. Und es war auch keine Gewohnheit. Das war das einzige Mal, dass so etwas passiert ist", erklärte er vor Journalisten.

Was nun der Grund für das Benching war, verriet Kafka erneut nicht. In der Halbzeit erklärte er "ESPN", dass es eine "Coach's Decision" war.

