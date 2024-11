Die New York Giants und die Carolina Panthers treffen am 10. November im Munich Game 2024 in der Allianz Arena aufeinander. ran zeigt die wichtigsten Infos und News zum NFL-Spiel in Deutschland im Ticker.

Wie bereits 2022 werden zudem einige traditionelle Münchner Bars und Pubs in den Farben verschiedener Franchises verkleidet - auch jener Teams, die nicht am Munich Game 2024 teilnehmen. ran zeigt die wichtigsten Infos und News zum Munich Game 2024 im Ticker:

+++ Update, 7. November, 22:45 Uhr: Carolina Panthers verlängern Vertrag mit Chuba Hubbard +++ Die Carolina Panthers und Running Back Chuba Hubbard haben sich kurz vor dem Munich Game auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Youngster erhält im Anschluss an seinen Rookie-Deal, der nach der Spielzeit ausläuft, einen Vertrag über vier Jahre. Hubbard kann in dieser Zeit bis zu 37,2 Millionen US-Dollar verdienen, 15 Millionen sind garantiert. In der laufenden Saison ist Hubbard einer der Lichtblicke der Panthers, er kommt auf 665 Rushing Yards und fünf Touchdowns. "Das ist ein Segen für mich. Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet und freue mich, ein Teil der Panthers zu bleiben", sagte er gegenüber "ESPN".

+++ Update, 7. November, 10:56 Uhr: Erste Ticketkontrolle auf Esplanade +++ Um Enttäuschungen beim NFL Munich Game 2024 zu vermeiden, kommt es im Vergleich zu 2022 zu einer eklatanten Änderung. Die NFL kündigte zunächst an, dass am Spieltag selbst rund um die Allianz Arena keine Events stattfinden werden. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft nun mitteilte, kommt es bereits auf dem Weg zwischen der Ubahn-Station Fröttmaning und der Allianz Arena zu ersten Ticketkontrollen. Bedeutet: Fans ohne Tickets kommen in diesem Jahr nicht mal in die Nähe des Stadions. Auch hier wird einer Anreise ohne Tickets dringend abgeraten.

+++ Update, 7. November, 09:54 Uhr: Ubahn-Chaos bei Bayern-Spiel +++ Wenn am Sonntag wieder 75.000 Zuschauer zum zweiten NFL Munich Game in Richtung der Allianz Arena fahren, sind viele davon auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. In der Regel eine zuverlässige Linie, sorgte die Münchner U6 nach Fröttmaning zuletzt bei Großveranstaltungen für Ärger bei den Fans. Bei der Europameisterschaft im Sommer kam es bei An- und Abreise zu erheblichen Verzögerungen und auch der FC Bayern bekam diese am Mittwochabend zu spüren. So stark, dass die CL-Partie gegen Benfica Lissabon 15 Minuten später angepfiffen wurde, damit alle Fans ihren Weg ins Stadion finden konnten. Grund dafür war eine Stellwerkstörung sowie ein Zwischenfall mit Pyrotechnik am Odeonsplatz. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage am Sonntag bei der NFL entwickelt. Der "MVG" zufolge soll zu den Stoßzeiten bei An- und Abreise die U6-Linie in erhöhter Taktung fahren.

+++ Update, 31. Oktober, 10:25 Uhr: Keine Events am Spieltag rund um die Allianz Arena +++ Die NFL kündigte an, dass am Spieltag selbst rund um die Allianz Arena keine Events stattfinden werden. Die NFL sprach sogar explizit eine Empfehlung für Nicht-Ticketinhaber aus, am Spieltag nicht zum Stadion zu reisen. Auch der NFL-Fanshop in der Allianz Arena wird ausschließlich mit einem gültigen Ticket zugänglich sein.

