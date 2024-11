Nach der Verpflichtung von Aaron Rodgers galten die New York Jets sogar als einer der Geheimfavoriten auf den Super Bowl. Doch das ist lange her - stattdessen soll Rodgers nach einer Katastrophen-Saison offenbar gehen - und das so schnell wie möglich.

Dass Aaron Jones als Quarterback der New York Jets keine Zukunft mehr zu haben scheint, deutet sich nach der Entlassung von General Manager Joe Douglas immer mehr an. Darüber berichtete zuletzt auch schon "ESPN" in Berufung auf Quellen. Fraglich bleibt jedoch, wie dringend die Franchise ihn womöglich loswerden will.

Laut "The Athletic" könnte der erfahrene NFL-Quarterback sogar schon während der laufenden Saison entlassen werden und nicht erst am Saisonende. Angeblich denken die New York Jets sogar darüber nach, ihren geschassten Superstar per IR-Liste aus dem Verkehr zu ziehen oder zu benchen. Diese drastische Option wird als "zunehmend wahrscheinlich" eingestuft.