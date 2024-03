NFL - New York Jets: Aaron Rodgers überrascht mit Aussage zur Zukunft

Anzeige

Aaron Rodgers will nach seinem Achillessehnenriss in der kommenden Saison sein Comeback feiern. Er überraschte jetzt mit einer Aussage zu seinen generellen Plänen.

Aaron Rodgers peilt sein Comeback an. Nach seinem Achillessehnenriss will der Quarterback-Superstar 2024 den zweiten Anlauf bei den New York Jets wagen. Der erste war verletzungsbedingt nach vier Plays beendet.

Die Reha verläuft offenbar nach Plan. "Ich bin erst spät in der Saison auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und konnte keine Höchstgeschwindigkeit beim Sprinten erreichen, aber ich habe mich von Anfang an in der Reha gut geschlagen und fühle mich wirklich gut", sagte Rodgers im "Look into it"-Podcast.

Und dann fügte er hinzu: "Ich hoffe, dass ich noch zwei, drei oder vier Jahre spielen kann, aber man muss auch etwas Glück haben."