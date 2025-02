NFL: New York Jets gehen ohne Quarterback-Star Aaron Rodgers in die Zukunft

Das Kapitel von Quarterback Aaron Rodgers bei den New York Jets ist beendet. Die Entscheidung hat die Franchise offiziell bekanntgegeben. von Daniel Kugler Die New York Jets trennen sich von Aaron Rodgers. "Letzte Woche haben wir uns mit Aaron getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir auf der Quarterback-Position eine andere Richtung einschlagen wollen", betonten der neue Head Coach Aaron Glenn und General Manager Darren Mougey in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. Rodgers zu den Steelers? "Lasst seinen Hintern im Altersheim"

Kommentar: Aaron Rodgers sollte weitermachen "Es war wichtig, diese Diskussion jetzt zu führen, um Klarheit zu schaffen und jedem von uns die nötige Zeit zu geben, um für unsere jeweilige Zukunft zu planen. Wir möchten ihm für seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft und sein Engagement danken, die er in die Organisation eingebracht hat, und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg", heißt es in dem Statement weiter. Rodgers, der im Dezember 41 Jahre alt wurde, kehrte in der vergangenen Saison nach einem Achillessehnenriss zurück und bestritt 17 Spiele. Seine 3.897 Yards und 28 Touchdowns waren jeweils die drittbeste Saisonleistung in der Geschichte der Franchise. Mit einer Bilanz von 5-12 wurden die Playoffs jedoch deutlich verpasst.

Jets-Owner Johnson dankt Aaron Rodgers "Ich möchte Aaron persönlich für seine Zeit bei den New York Jets danken", erklärte Owner Woody Johnson. "Seine Ankunft im Jahr 2023 wurde mit unbändiger Begeisterung aufgenommen, und ich werde für immer dankbar sein, dass er sich für uns entschieden hat, um seine Hall of Fame-Karriere fortzusetzen." Und weiter: "Vom ersten Tag an hat er alles verkörpert, was es bedeutet, ein New York Jet zu sein, hat unsere Fans umarmt und ist in unsere Stadt eingetaucht. Das ist es, woran ich mich am meisten erinnern werde, wenn ich auf seine Zeit hier zurückblicke. Er wird immer willkommen sein, und ich wünsche ihm nur das Beste, was auch immer er als Nächstes tun wird", führte Johnson weiter aus.

Rodgers-Abgang kommt Jets teuer zu stehen Rodgers hat noch ein Jahr Restlaufzeit in seinem Vertrag in New York, für den er 37,5 Millionen Dollar ohne Garantien erhält. Der Deal hat laut "ESPN" einen Cap Hit von 23,5 Millionen Dollar. Den Jets bleiben bei einer Trennung somit 49 Millionen Dollar an Dead Money, die auf zwei Jahre verteilt werden können, wenn er nach dem 1. Juni entlassen wird. In diesem Fall würden 2025 nur 14 Millionen Dollar angerechnet - eine Einsparung von 9,5 Millionen Dollar. 2026 wurden dann jedoch 35 Millionen Dollar an Dead Cap anfallen.