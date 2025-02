Die Ära von Aaron Rodgers bei den New York Jets scheint sich dem Ende zu nähern. Die Franchise will den Star-Quarterback wohl nicht behalten.

Aaron Rodgers' Zeit bei den New York Jets war bisher eine klare Enttäuschung. In seiner ersten Saison verletzte sich der Star-Quarterback nach nur wenigen Minuten seines Debüt-Spiels, in dieser Spielzeit verpassten die Jets sang- und klanglos die Playoffs und beendeten das Jahr mit nur fünf Siegen.

Vertraglich ist Rodgers 2025 noch an die Jets gebunden, doch seit Wochen wird über die Zukunft des viermaligen MVPs spekuliert.

Rodgers selbst gab nach Saisonende an, sich über seine Zukunft Gedanken machen zu wollen. Auch einen Rücktritt schloss er damals nicht aus.