Patrick Mahomes zählt zu den erfolgreichsten Quarterbacks der NFL. Gegen die Los Angeles Chargers absolviert er sein 100 Regular-Season-Spiel. ran fasst seine Auftritte in Zahlen zusammen.

von Florian Puth

Gegen die Los Angeles Chargers feiert Patrick Mahomes ein besonderes Jubiläum. Es wird das 100. Regular-Season-Spiel seiner schon jetzt so legendären NFL-Karriere.

Seit acht Jahren spielt der 29-Jährige in der Liga. In seinem ersten Jahr lernte er noch unter Alex Smith. Sein NFL-Debüt gab er 2017 in Woche 17 gegen die Washington Commanders. Der damals erst 22-jährige Spielmacher führte sein Team gleich zu einem 27:24 Sieg. Seine Statistiken gingen seitdem durch die Decke.

Seine Bilanz: Insgesamt bringt es Mahomes auf 77 Siege bei nur 22 Niederlagen. Dabei erzielt er durchschnittlich ein Passer-Rating von 103,1.

Seine Yards: In seinen 99 Spielen warf Mahomes 3.682 Pässe, von denen 2.450 ihr Ziel fanden. Das macht eine Passgenauigkeit von 66,5 Prozent. Insgesamt bringt es der QB auf 29.083 Passing Yards.

Seine Touchdowns: Dabei erzielt er beeindruckende 221 Passing Touchdowns. Das sind im Schnitt 2,21 Touchdowns pro Spiel. Seine Bestmarke stellte er 2018 mit 50 Touchdowns auf. Mahomes zeigte jedoch mehr als nur einen starken Arm.

Auch auf dem Boden bereitet er den gegnerischen Defensiven durch improvisierte Läufe immer wieder Kopfschmerzen. 386-mal versuchte er zu laufen. Dabei erzielt er 1985 Yards und zwölf Touchdowns. Das sind über fünf Yards im Durchschnitt.

Zusammengerechnet erzielte Mahomes in der Regular Season somit 233 Touchdowns. An 1398 Punkten war er also direkt beteiligt.

Seine Turnover: 67 Bälle landeten allerdings auch beim Gegner. Zu den Interceptions addieren sich 36 Fumbles, von denen 17 verloren gingen.

Seine kassierten Sack: Mahomes musste bereits 152 Sacks hinnehmen. Zu einer schwereren Verletzung kam es glücklicherweise noch nicht.

Seine Titel: Bereits drei Mal gewann Mahomes den Super Bowl. Ein Finale ging verloren. Somit gewannen die Chiefs unter ihm vier AFC Championsship Games.

Seine Auszeichnungen: Seit Ligaeintritt konnte sich Mahomes eine Vielzahl von prestigereichen Auszeichnungen sichern. Gleich in seiner ersten Saison als Starter wurde er MVP. Dies gelang ihm 2022 erneut. Hinzu kommen drei Auszeichnungen als Super Bowl MVP. Mahomes wurde 2018 Offensive Player of the Year. Sechsmal wurde er in den Pro Bowl gewählt.

Seine Rekorde: Er ist zudem der einzige Spieler, der in seinen ersten drei Saisons ein Quarterback-Ranking von mindestens 108,9 aufstellte. Im Jahr 2020 war er mit 24 Jahren der jüngste Super-Bowl-MVP der Geschichte. Mahomes ist der jüngste Spieler, der sowohl für die reguläre Saison als auch für den Super Bowl als MVP ausgezeichnet wurde. Auch die Yards Meilensteine von 10.000 Yards (34 Spiele), 15.000 Yards (49 Spiele) und 20.000 (67 Spiele) erreichte er als jüngster Spieler der NFL-Geschichte.