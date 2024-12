Patrick Mahomes verletzte sich in Week 15 im vierten Viertel gegen die Cleveland Browns (Endstand 21:7), als er von zwei Verteidigern eingeklemmt wurde.

Der Spielmacher der Kansas City Chiefs konnte in der Folge nicht mehr weitermachen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben Tests die vermutete Verletzung bestätigt. So zog sich Mahomes eine leichte Verstauchung des oberen Sprunggelenks zu. Die Chiefs werden von "Woche zu Woche" schauen, ob eine Rückkehr aufs Feld möglich ist.

Mahomes lässt Rückkehr gegen die Texans offen

Mahomes sagte ebenfalls, dass er wieder auf das Feld gegangen wäre, wenn das Spiel knapper gewesen wäre: "Ich wollte wieder da raus und hätte wahrscheinlich ein bisschen härter gekämpft, wenn es ein One-Score-Game gewesen wäre".

Ob er in Week 16 wieder spielen wird? "Das ist im Moment schwer zu sagen", sagte Mahomes. "Das Adrenalin ist immer noch in Wallung und normalerweise bekommt man erst am Tag danach ein gutes Gefühl dafür."

Die Chiefs spielen kommende Woche Samstag gegen die Houston Texans.