Die Gegner für die kommende NFL -Saison stehen bereits fest. Die Eagles treffen in ihren Heimspielen auf die Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Commanders, Chicago Bears, Detroit Lions, Denver Broncos, Las Vegas Raiders und die Los Angeles Rams.

Auch in diesem Jahr könnte es zu einer Neuauflage des NFC Championship Games kommen. Die Washington Commanders werden von "CBS Sports" als wahrscheinlichster Gegner eingeschätzt.

NFL Kickoff 2025: Eagles vs. Commanders?

Das einzige Argument dagegen: In den letzten zwölf Jahren gab es nur eine Saisoneröffnung, in der sich Divisional-Rivalen gegenüber standen. Commanders gegen die Eagles wäre ein Duell innerhalb der NFC East.

Das nächste mögliche Mega-Duell wäre gegen die Detroit Lions. Sie werden mehrfach als zweite Option genannt. Das liegt aufgrund der vergangenen Saison sehr nahe. Die Regular Season dominierten die Lions mit 15 Siegen, doch in den Playoffs schieden sie in ihrem ersten Spiel in der Divisional Round gegen die Commanders aus.

Der NFL-Spielplan wird für gewöhnlich im Mai offiziell bekanntgegeben. Dann wissen wir auch, gegen wen die Eagles die Saison eröffnen.