Die Philadelphia bekommen im NFC Championship Game fast einen Touchdown zugesprochen, ohne einen zu erzielen - weil sich die Washington Commanders an der Goal Line daneben benehmen.

Von Kevin Obermaier

Sieben Touchdowns erzielten die Philadelphia Eagles beim 55:23 im NFC Championship Game gegen die Washington Commanders.

Alle sieben waren Rushing Touchdowns. Doch einer davon wäre beinahe viel kurioser zustandegekommen.

Und die Eagles hätten für diesen nicht einmal die Endzone besuchen müssen - sie hätten ihn von den Schiedsrichtern quasi "geschenkt" bekommen.

Beim Stand von 34:23 gut zwölf Minuten vor dem Ende standen die Eagles bei 2nd Down an der 1-Yard-Linie der Commanders. Jeder wusste, was kommen würde: der "Tush-Push".

Das berühmt-berüchtigte Play, bei dem Quarterback Jalen Hurts von seinen Kollegen dieses eine Yard quasi geschoben wird. Das die Eagles mittlerweile so perfektioniert haben, dass es kaum zu verhindern ist.

Es sei denn, man erwischt als Verteidiger genau den Moment des Snaps und stoppt Hurts, noch ehe er wirklich in der Vorwärtsbewegung ist.