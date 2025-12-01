- Anzeige -
NFL

NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers findet deutliche Worte für seine Mitspieler

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 09:45 Uhr
  • Leon Kerninger

Bei der Niederlage gegen die Buffalo Bills erlebt Pittsburgh Steelers Quarterback Aaron Rodgers einen Abend zum Vergessen. Der Grund ist für ihn ganz offensichtlich.

Blutige Nase, schmerzverzerrtes Gesicht - für Aaron Rodgers lief es beim 7:26 gegen die Buffalo Bills so gar nicht. Das spiegelten auch die Zahlen wieder.

10 erfolgreiche Pässe bei 21 Würfen für 117 Yards. Das sind weniger als 50 Prozent. Zahlen, die für Rodgers eher untypisch sind. Seine Karriereschnitt liegt bei über 65 Prozent.

Allerdings hatte Rodgers eine einfache Erklärung für die Pässe ins Nichts. "Wenn die Videoanalysen anstehen, sollte jeder kommen. Und wenn ich die Route vorgebe, sollte jeder die Route auch laufen", griff der Quarterback-Oldie seine Wide Receiver an - ohne sie namentlich zu nennen.

"Wir haben jede Woche unsere Besprechungen. Es gibt auch die Möglichkeit außerhalb des Trainingsgeländes. Ich freue mich, die Jungs zu sehen", sagte Rodgers und deutete damit an, dass er Zusatzeinheiten erwartet.

Highlights: Allen schreibt Geschichte bei Bills-Sieg

Rodgers enttäuscht von eigener Leistung

Allerdings sparte der 41-Jährige nicht mit Selbstkritik. "Ich bin enttäuscht von meiner Leistung, enttäuscht von der Offensivleistung und muss das hinter mir lassen", sagte Rodgers.

Zwar war er durch eine schwarzen Schiene zum Schutz seines gebrochenen linken Handgelenks gehandicapt, ließ dies aber nicht als Ausrede für einen seiner schwächsten Auftritte gelten. Die zehn erfolgreichen Pässe waren die wenigsten in einem Spiel von ihm mit 20 Passversuchen.

Dieser Negativrekord kommt nicht von ungefähr. Rodgers und seine Receiver hatten die ganze Saison über sichtliche Schwierigkeiten, bei tiefen und mittleren Pässen eine Verbindung herzustellen. Gegen die Bills war das nicht anders.

Rodgers: "Das war eine buhwürdige Leistung"

Das ganze Spiel hindurch hagelte es Buhrufe in Richtung Rodgers und Co. Als der Name des ehemaligen Green-Bay-Quarterbacks bei einem neuen Spielzug aufgerufen wurde, ließen die Fans ihrem Unmut freien Lauf.

"Ich verstehe die Frustration vollkommen. Ich wurde im Angriff ausgebuht, sogar in Green Bay im Laufe der Jahre. Das war eine buhwürdige Leistung", sagte er.

Doch der 41-Jährige zeigte sich angriffslustig für die Zukunft: "Ich glaube an den Trainerstab. Ich glaube an Mike Tomlin. Deshalb bin ich hierhergekommen. Die Spieler müssen Verantwortung übernehmen, ich eingeschlossen, und das werde ich auch weiterhin tun."

