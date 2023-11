In den anderen sechs Spielen, in denen sie unter anderem die hoch geschätzten Baltimore Ravens bezwangen, ließen sie im Schnitt nur 17,2 Punkte zu.

Berücksichtigt man, dass dieser Wert durch die beiden Niederlagen gegen die San Francisco 49ers in Woche 1 (7:30) und gegen die Houston Texans in Woche 4 (6:30) hochgezogen wurde, spricht das für eine ansonsten sehr ordentliche Verteidigung.

Pittsburgh Steelers: Starke Red-Zone-Defense und Turnover-Bilanz

Es gibt noch weitere Gründe dafür, warum die Steelers ihre Spiele ohne allzu viel Glanz gewinnen.

Da wäre zunächst einmal die Verteidigung in der Red Zone. In nur 45,45 Prozent aller Drives, in denen die Gegner sich in den letzten 20 Yards vor der Endzone befanden, gelang ein Touchdown. Dies ist der siebtbeste Wert der Liga. In den letzten drei Spielen lag der Wert sogar nur bei 25 Prozent – Platz 1 in der NFL.

Bekanntermaßen entscheiden auch die Turnover oftmals über Sieg oder Niederlage. Den selber produzierten acht Ballverlusten (6 Interceptions, 2 Fumbles) stehen 16 Ballgewinne (8 Interceptions, 8 Fumbles) gegenüber. Die Turnover-Differenz von +8 ist der Top-Wert der Liga, der ansonsten lediglich noch von den Tampa Bay Buccaneers erreicht wird.

Wenn man dann auch noch Unterschiedsspieler in der Defense hat – T.J. Watt steht mit 9,5 Sacks auf Rang 2 der NFL – kann es durchaus genügen, wenn auf der anderen Seite des Balles Quarterback Pickett sich gegenüber der Vorsaison nur geringfügig steigert und einfach nur solide spielt.

Behalten sie dies bei, werden die Steelers zum Überraschungsteam der Saison. "The Sky is the limit", sagte Pickett noch vor gut einer Woche im Gespräch mit ran. "Wenn wir arbeiten und zusammenhalten, ist alles möglich.“

Die Zeiten, in denen niemand die Steelers auf dem Zettel hatte, dürften jedenfalls vorbei sein.